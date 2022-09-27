Филиал № 1 городской библиотеки в Снежинске теперь считается модельным, или образцовым. Масштабный ремонт здесь начали с зимы после победы филиала в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». С этой недели библиотека предстала перед горожанами в новом виде, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Пространство разделено на несколько зон так, чтобы читатели разного возраста могли работать, учиться, общаться и при этом не мешать друг другу. Для детей создали уютное место, где можно посмотреть диафильмы или поиграть. Интерактивная панель позволяет смотреть познавательные видео, рисовать, участвовать в видеоконференциях. Для посетителей постарше работают различные творческие мастерские, в том числе инклюзивные проекты. Также в помещении установили пять современных компьютеров, которые подключены к Национальной электронной библиотеке.
«Люди в возрасте от нуля лет и до бесконечности могут найти у нас то, что им интересно. Кроме того, мы работаем с людьми с ограниченными возможностями здоровья, и библиотекари для этого имеют соответствующую квалификацию», — уточнила заведующая библиотекой Диана Сыромятникова.
Напомним, что детскую библиотеку также отремонтировали в селе Миасском. Модельную библиотеку оформили в виде мини-города с дорогами, площадями и другими пространствами. Также в течение года в рамках нацпроекта обновили библиотеку № 26 им. Л. К. Татьяничевой в Челябинске, Центральную библиотеку Сосновского муниципального района, а также библиотеки в Еманжелинске и в селе Подовинном Октябрьского района.
Автор Антонина Лопаева
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