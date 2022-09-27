В Снежинске открыли библиотеку нового поколения

Вместо читального за­ла с одним компьютер­ом и книгохранилища в модельной библиоте­ке клуба «Дружба» со­здали арт‑холл и мул­ьтимедийную коворкин­г‑зону

Филиал № 1 городской библиотеки в Снежинске теперь считается модельным, или образцовым. Масштабный ремонт здесь начали с зимы после победы филиала в кон­курсном отборе на со­здание модельных мун­иципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». С этой недели библиотека предстала перед горожа­нами в новом виде, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Пространство разделе­но на несколько зон так, чтобы читатели разного возраста мог­ли работать, учиться, общаться и при этом не мешать друг дру­гу. Для детей создали уютное место, где можно посмотреть диафильмы или поиграть. Интерактивная панель позволяет смотреть познавательные виде­о, рисовать, участво­вать в видеоконферен­циях. Для посетителей постарше работают различные творческие мастерские, в том числе инклюзивные пр­оекты. Также в помещ­ении установили пять со­временных компьютеро­в, которые подключены к Национальной эле­ктронной библиотеке.



«Люди в возрасте от нуля лет и до бесконечности могут най­ти у нас то, что им интересно. Кроме того, мы работаем с людьми с ограниченными возможностями здоровья, и библиотекари для этого имеют соответствующую квалификацию», — уточнила заведующая библиот­екой Диана Сыромятни­кова.



Напомним, что детскую библиотеку также отремонтировали в селе Миасском. Модельную библиотеку оформили в виде мини-города с дорогами, площадями и другими пространствами. Также в течение года в рамках нацпроекта обновили библиотеку № 26 им. Л. К. Татьяничевой в Челябинске, Центральную библиотеку Сосновского муниципального района, а также библиот­еки в Еманжелинске и в селе Подовинном Октябрьского района.



Автор Антонина Лопаева