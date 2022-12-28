Алексей Текслер назвал кусинскую модельную библиотеку одной из лучших в регионе

Обновленное учреждение в уходящем году отметило 115‑летний юбилей

Во время поездки в Кусу губернатор Алексей Текслер заглянул в центральную районную библиотеку, которая в 2022 году была переоснащена по модельному стандарту. В рамках регионального проекта «Культурная среда» здесь провели ремонт с полной перепланировкой помещений, передает корреспондент Первого областного информагентства.



В библиотеке обновили интерьеры и фасад, приобрели новую мебель и оборудование, пополнили фонд более чем на 2,6 тысячи новых книг, разбили пространство на современные рабочие зоны.

Алексей Текслер назвал кусинскую библиотеку одной из лучших в своем роде в Челябинской области. Для посетителей здесь не только богатый выбор изданий и уютная обстановка, но и компьютерный зал с доступом к Президентской библиотеке, копи-центр и игровая зона с интерактивной песочницей.

Кусинская библиотека ведет свою историю с 1907 года. Почти 100 лет она называлась Павленковской народной библиотекой. В 2004 году учреждение переименовали в честь Веры Бондаревой — ветерана педагогического труда, почетного гражданина города, председателя литературного объединения «Кусинские зори».

Напомним, в 2022 году в Челябинской области были модернизированы 11 библиотек. Шесть — в рамках нацпроекта «Культура», пять, в том числе и кусинская, — за счет средств областного бюджета.