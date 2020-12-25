В 2021 году в Челябинске построят новые велодорожки

Управление архитектуры уточнило у велосипедистов, какие маршруты особенно важны



Последние полгода в мессенджере «Телеграм» проходил опрос велосипедистов. С помощью специального бота Управление архитектуры собирало мнения челябинских байкеров по поводу развития велосреды — где и какие дорожки проложить, у каких точек притяжения сделать парковки. Телеграм-бота для исследования предоставил институт архитектуры и дизайна «Стрелка». На основе полученных данных были спроектированы несколько велодорожек. Часть из них включили в план реконструкции улиц и передали проект в Комитет дорожного хозяйства.

Уже известно, что в следующем году велополосы появятся по обеим сторонам Комсомольского проспекта от ул. Чичерина до ул. Чайковского. Кроме того, еще летом были озвучены планы на 2021—2022 год, где велодорожки были запланированы на ул. Бейвеля (почти 4 км), Маршала Чуйкова (1,5 км) и ул. 2-й Эльтонской, до Первого озера (800 м).

Добавим, что дорожками развитие велосреды не ограничится. В июле Александр Егоров, вице-мэр по городской среде, торжественно открывал велопарковку у здания мэрии и заверял, что до конца года по городу будет установлено 50 таких, а в 2021-м — более 100! Так что уже следующим летом челябинский велопарад или акция «На работу на велосипеде» (21 мая) пройдут массово и по безопасным маршрутам.

Управление архитектуры продолжает собирать мнения велосипедистов. Написать им можно, например, в Twitter.