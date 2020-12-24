«В центре города — недостроенный объект. Это никуда не годится», — так губернатор обозначил свою позицию по поводу скелета строительных конструкций, прозванных в народе Левиафаном.
На этом месте, по словам Алексея Текслера, будет возведен новый социально-культурный объект, в котором обязательно будет просторный современный концертный зал с отличной акустикой, хореографические площадки для занятий, а кроме того, первый в городе Дворец бракосочетаний. Губернатор назвал очень странной ситуацию, что в таком миллионном городе, как Челябинск, загсы размещаются в маленьких неказистых помещениях — «людям нужен праздник».
Новый культурный комплекс будет стоять на том же фундаменте, что уже построен, существующие строительные конструкции также будут вовлечены в новый проект.
«Мы хотим максимально сохранить то, что уже сделано и построено, чтобы не тратить дополнительные бюджетные деньги», — заявил губернатор.
Алексей Текслер не стал углубляться в детали проекта, заметив лишь, что пространство будет «конфигурировано» таким образом, что будет место и для проведения выставок, крупных культурных событий. Более полная и подробная картина будет представлена общественности в презентации, которая будет сделана, «когда мы будем готовы».
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