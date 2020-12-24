Новый проект на месте Конгресс-холла: концертный зал + Дворец бракосочетаний

Алексей Текслер озвучил решение о судьбе недостроенного Конгресс-холла

«В центре города — недостроенный объект. Это никуда не годится», — так губернатор обозначил свою позицию по поводу скелета строительных конструкций, прозванных в народе Левиафаном.

На этом месте, по словам Алексея Текслера, будет возведен новый социально-культурный объект, в котором обязательно будет просторный современный концертный зал с отличной акустикой, хореографические площадки для занятий, а кроме того, первый в городе Дворец бракосочетаний. Губернатор назвал очень странной ситуацию, что в таком миллионном городе, как Челябинск, загсы размещаются в маленьких неказистых помещениях — «людям нужен праздник».



Новый культурный комплекс будет стоять на том же фундаменте, что уже построен, существующие строительные конструкции также будут вовлечены в новый проект.



«Мы хотим максимально сохранить то, что уже сделано и построено, чтобы не тратить дополнительные бюджетные деньги », — заявил губернатор.



Алексей Текслер не стал углубляться в детали проекта, заметив лишь, что пространство будет «конфигурировано» таким образом, что будет место и для проведения выставок, крупных культурных событий. Более полная и подробная картина будет представлена общественности в презентации, которая будет сделана, «когда мы будем готовы».