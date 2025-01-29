Усадьба Рябинина в центре Челябинска обрела новую охранную зону

Вокруг нельзя будет ставить ларьки и рекламные баннеры и строить высотки

В Челябинске обновили охранную зону вокруг усадьбы Рябинина. На углу Братьев Кашириных и Каслинской нельзя будет менять исторически сложившуюся планировку, строить здания выше 18 метров и украшать дома вокруг сайдингом. Соответствующее постановление правительства Челябинской области опубликовано на официальном портале правовых актов.

Охранной зоной стал угол улиц Братьев Кашириных и Каслинской (розовый цвет на фото). Здесь больше нельзя менять линию застройки, ставить объекты капитального строительства, устраивать свалки, прокладывать новые инженерные коммуникации наземным и подземным способом, размещать рекламные конструкции.

Фото: скриншот постановления правительства

В зону регулирования застройки (синий цвет) попали хозяйственные корпуса по Братьев Кашириных. Здесь нельзя ставить объекты повышенной пожароопасности, применять материалы, несвойственные объектам историко-градостроительной среды (сайдинг, железобетонные и композитные панели, шлакоблоки без оштукатуривания), устанавливать на фасадах цветные стекла, строить здания более 18 метров.

Объектом культурного наследия признан не только особняк, но и примыкающая хозяйственная постройка. Как рассказали в Госкомитете охраны ОКН, точная дата возведения дома неизвестна, но он уже существовал к 1885 году. В 1912 году усадьба пострадала от пожара, и до сих пор загадка, в каком объеме дом был восстановлен или перестроен.

Мещанин Александр Лукич Рябинин купил усадьбу в 1894 году. Вместе с супругой он торговал рыбой на Мясной площади и владел кожевенным заводом. Владение Рябинина является единственным сохранившимся объектом на улице Каслинской, предоставляющим ценную информацию о жизни и быте зажиточного мещанства начала XX века.

Напомним, усадьбу восстановили по проекту «Том Сойер Фест» в 2019 году. Позже здесь открыли коммеморативный центр — площадку для творчества, концертов и мастер-классов. В 2023 году «Усадьба Рябинина» открылась повторно: первые арендаторы решили, что «Рябинин» доходы не приносит, одни убытки.