Студенты из Алжира, Египта, Конго и Нигерии посетили Копейск

Гости рассказали о своей культуре.

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Ребята из Африки — студенты ЧелГУ. Россия для них сложная страна, но за время обучения язык они освоили и стали интересоваться историей государства.

«Я люблю писать про историю. Потому что я учил историю, вообще в мире. Африканскую историю, но тоже знаю немного, знаю про историю России, про советское время», — рассказывает студент Давид Чукву.

Центральная библиотека города впервые провела День дружбы народов. Участники мероприятия знают русский и английский. Для обеих сторон это шанс подтянуть свои знания и познакомиться.

«Дети у нас англоязычные, которые хотя бы понимают в свободном таком варианте английский язык. Чтобы можно было и пообщаться и попрактиковать свой английский, с носителями других культур пообщаться», — говорит замдиректора библиотеки Антонина Сулоева.

Организаторы подобную встречу планируют повторить. Они хотят организовать встречу для учащихся школ и техникумов.