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сегодня в 08:28
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/ Представители «Би-2» рассказали, что исполнят музыканты на Дне города

Представители «Би-2» рассказали, что исполнят музыканты на Дне города

Челябинцы обязательно услышат хиты группы.
сегодня в 09:45
  |  Культура

Челябинцы уже предвкушают День города, хотя состоится он только через месяц. Причина — музыканты, приезд которых анонсировали в управлении культуры. Заводить толпу будет группа «Би-2». Какие песни прозвучат со сцены на главной площади Челябинска, сейчас не знают даже сами музыканты. Оказывается, с репертуаром «Би-2» определяется прямо перед выступлением.

Группа «Би-2» составляет сет выступления за 10 минут до выхода на сцену, заранее никогда. Что касается самого вектора, он был составлен в 2017 году — это альбом «Горизонт событий». В День города будут, конечно, песни и не из этого альбома. Челябинцы услышат хиты группы — «Полковнику никто не пишет», «Варвара», «Серебро», «Мой рок-н-ролл». — рассказала радио «Business FM Челябинск» PR-менеджер группы Мария Вьюгина.

Техническая дирекция «Би-2» уже на связи с организаторами выступления. Оговариваются требования по звуку и свету. Позже музыканты направят свой райдер.

Полная афиша Дня города, в том числе со списком всех музыкантов, появится уже в середине августа.

Напомним, что в прошлом году на Дне города выступал Олег Газманов, а также группа «Градусы» и «Фабрика».

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