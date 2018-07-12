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/ С историей уральского казачества, дворянства и воинства познакомят на историческом фестивале

С историей уральского казачества, дворянства и воинства познакомят на историческом фестивале

Гостей праздника ждут турниры и мастер-классы.
сегодня в 10:18
  |  Культура

В середине июля южноуральцы смогут погрузиться в историю родного края, побывав на фестивале «Наследие Урала». Он пройдет в два дня и познакомит гостей с бытом казаков, проживавших на Урале, с бытом военных и дворян, а также с традициями народов, населяющих территорию региона.

В течение обоих дней фестиваля в разных местах полигона параллельно основным этапам будет проходить ряд мероприятий, таких как выставки, мастер-классы, организованные интерактивные площадки. — рассказали организаторы.

Фестиваль «Наследие Урала» пройдет 14 и 15 июля в Красноармейском районе. Площадку выбрали возле Поклонного креста рядом с поселком Лазурный. Туда можно добраться на маршрутке № 327 от остановки Теплотехнический институт. На фестивале можно остаться на несколько суток. При необходимости организаторы предоставят место для палатки.

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