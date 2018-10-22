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сегодня в 15:24
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Глава региона отметил, что последнее слово всегда за населением.
/ Казаков на Южном Урале поддержат новым законопроектом

Казаков на Южном Урале поддержат новым законопроектом

Предложения формирует общественная палата региона.
сегодня в 10:08
  |  Общество
У казачества на Южном Урале немало обязанностей: его представители занимаются охраной общественного порядка, организовывают добровольные казачьи дружины, участвуют в охране лесов и охотничьих хозяйств от браконьеров, проводят военно-патриотические мероприятия, участвуют в круглых столах. На последнем, под названием «Казачество: сегодня и завтра», обсуждался вопрос развития казачества. В частности, соответствующий законопроект.

В ближайшее время мы соберем конкретные предложения, объединим их, систематизируем и отправим в парламент. Новый закон должен дать казачеству импульс для дальнейшего развития. — пояснил член Общественной палаты Челябинской области, заместитель атамана Оренбургского войскового казачьего общества по государственной службе и иной охранной деятельности, атаман Хуторского казачьего общества Советского района Челябинска «Южный» Алексей Анисимов.

Сотрудничество с казаками будет развиваться на Южном Урале. Глав муниципалитетов просят быть открытыми для взаимодействия.

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