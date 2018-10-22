/ Казаков на Южном Урале поддержат новым законопроектом

В ближайшее время мы соберем конкретные предложения, объединим их, систематизируем и отправим в парламент. Новый закон должен дать казачеству импульс для дальнейшего развития. — пояснил член Общественной палаты Челябинской области, заместитель атамана Оренбургского войскового казачьего общества по государственной службе и иной охранной деятельности, атаман Хуторского казачьего общества Советского района Челябинска «Южный» Алексей Анисимов.
Сотрудничество с казаками будет развиваться на Южном Урале. Глав муниципалитетов просят быть открытыми для взаимодействия.