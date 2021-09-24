Олег Чегодаев из Уфы за 109 дней прошел весь Урал от южной его части до северных границ. Он называет себя амбассадором Уральских гор и упоенно продвигает активный туризм, сплавы, походы, каяки. Потому что это полезно для здоровья (в том числе и ментального), и не так дорого. Правда, чтобы такие походы стали привлекательными для всех, нужно сделать несколько важных шагов.
Южный Урал идеально подходит для развития пешеходного туризма. У нас самые безопасные и доступные горы страны. Нет лавин и камнепадов, не сидят медведи под каждый кустом, нет острых этнических вопросов. Уральские горы находятся в центре страны, из Москвы на самолете лететь каких-то пару часов. В самом регионе широкая сеть дорог и неплохое покрытие сотовой связи. А горы при этом красивые, дикие, с разнообразным ландшафтом: степи предгорий, широколиственные леса и темнохвойная тайга, тундровые вершины.
Но последние десять километров до интересных локаций, достопримечательностей и вершин наполнены страданием: разбитые лесовозами дороги, невнятные или вовсе отсутствующие указатели, никакой инфраструктуры. Безопасные горы интересны начинающим туристами, семьям с детьми, пенсионерам. А им важен комфорт: стоянка для автомобиля, туалет, проложенная до вершины тропа. И именно в этом ключе стоит развивать Южный Урал. Превратить его в самый большой и комфортный парк страны.
Я много раз сталкивался с людьми, которые кричат о некультурных туристах, загубленных и затоптанных достопримечательностях. Есть такая поговорка: «Не можешь победить — возглавь». То, что сейчас национальные парки Южного Урала объединяют в кластеры — это правильно. С каждым годом поток самостоятельных туристов растет. И чтобы этот поток не разрушил природную экосистему — нужна инфраструктура и культура. Пусть у каждого популярного туристического объекта будет хозяин. Хозяин — это прежде всего тот, с кого можно спросить, кто несет ответственность, следит за порядком и чистотой. Тот, кто минимизирует урон для природы. Если не будет инфраструктуры, не будет ответственных, вот тогда все затопчут. Парки «Зюраткуль», «Таганай», «Зигальга» — прекрасные примеры того, как это можно поддерживать массовый, доступный туризм. А дальше — развивать сети маршрутов. Причем нужно делать легкие варианты, из которых в дальнейшем составится одна большая тропа. Сложные маршруты опытные туристы составят и пройдут сами.
Я прошел Урал с юга на север. Многие мой путь сравнивают с национальными маршрутами в США или Ликийской тропой в Турции, говорят, что это готовый «трансроссийский» маршрут — делай и иди. Но это не так. В северной части, выше Кытлыма, Карпинска — это малонаселенные территории с очень сложной логистикой. А самый важный показатель для жизни маршрута — его востребованность. По нему должны идти люди — десятки, сотни, тысячи людей.
Можно вспомнить сейчас советский опыт, от которого ничего не осталось: маршруты уничтожены, базы перестроены, клубы малочисленны. Мало кому сейчас будут интересны десятидневные походы по Чусовой, Белой, в Ильменских горах. Местами эти тропы просто не существуют. Жизнь стала быстрее, и туристическая инфраструктура должна подстраиваться.
Олег Чегодаев прошел до северного края Уральских гор
Большой и доступный маршрут создается прямо сейчас силами единомышленников. Мой друг Раис Габитов как раз размечает Большую Южно-Уральскую тропу. Из Башкирии, от озера Банного до Иремеля, через Уреньгу, Таганай на озеро Тургояк. А потом будет размечена и вторая, южная часть маршрута — до Оренбургской области. Это значит, что у тропы появится полное описание, указатели, подсказки в составлении маршрута. Потом вокруг тропы уже развернется волонтерское и бизнес-движение: приюты, сувенирные и экомагазины, субботники. Но главное, она будет разбита на понятные отрезки с доступными подъездными дорогами, инфраструктурой. Люди смогут приехать на выходные, пройти какой-то участок. Потом еще один. И к концу сезона, например, обнаружить, что прошли все 800 километров Большой Южно-Уральской тропы, познакомились с родным краем.
Это будет маршрут, по которому всегда можно пройти, который по силам. Главное, собираясь в горы, — берите с собой голову. А вот большой нож до колена не нужно, это уже давно не круто.
В Челябинске завершается неделя туризма на Южном Урале. В рамках форума Олег Чегодаев проведет творческую встречу 24 сентября в 18:00. Места в лектории быстро закончились, можно подключаться онлайн на странице «Твой Южный Урал».