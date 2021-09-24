Как Южный Урал может стать самым большим и комфортным парком России

Мнением делится путешественник Олег Чегодаев

Олег Чегодаев из Уфы за 109 дней прошел весь Урал от южной его части до северных границ. Он называет себя амбассадором Уральских гор и упоенно продвигает активный туризм, сплавы, походы, каяки. Потому что это полезно для здоровья (в том числе и ментального), и не так дорого. Правда, чтобы такие походы стали привлекательными для всех, нужно сделать несколько важных шагов.



Южный Урал идеально подходит для развития пешеходного туризма. У нас самые безопасные и доступные горы страны. Нет лавин и камнепадов, не сидят медведи под каждый кустом, нет острых этнических вопросов. Уральские горы находятся в центре страны, из Москвы на самолете лететь каких-то пару часов. В самом регионе широкая сеть дорог и неплохое покрытие сотовой связи. А горы при этом красивые, дикие, с разнообразным ландшафтом: степи предгорий, широколиственные леса и темнохвойная тайга, тундровые вершины.





Но последние десять километров до интересных локаций, достопримечательностей и вершин наполнены страданием: разбитые лесовозами дороги, невнятные или вовсе отсутствующие указатели, никакой инфраструктуры. Безопасные горы интересны начинающим туристами, семьям с детьми, пенсионерам. А им важен комфорт: стоянка для автомобиля, туалет, проложенная до вершины тропа. И именно в этом ключе стоит развивать Южный Урал. Превратить его в самый большой и комфортный парк страны.

Я много раз сталкивался с людьми, которые кричат о некультурных туристах, загубленных и затоптанных достопримечательностях. Есть такая поговорка: «Не можешь победить — возглавь». То, что сейчас национальные парки Южного Урала объединяют в кластеры — это правильно. С каждым годом поток самостоятельных туристов растет. И чтобы этот поток не разрушил природную экосистему — нужна инфраструктура и культура. Пусть у каждого популярного туристического объекта будет хозяин. Хозяин — это прежде всего тот, с кого можно спросить, кто несет ответственность, следит за порядком и чистотой. Тот, кто минимизирует урон для природы. Если не будет инфраструктуры, не будет ответственных, вот тогда все затопчут. Парки «Зюраткуль», «Таганай», «Зигальга» — прекрасные примеры того, как это можно поддерживать массовый, доступный туризм. А дальше — развивать сети маршрутов. Причем нужно делать легкие варианты, из которых в дальнейшем составится одна большая тропа. Сложные маршруты опытные туристы составят и пройдут сами.





Я прошел Урал с юга на север. Многие мой путь сравнивают с национальными маршрутами в США или Ликийской тропой в Турции, говорят, что это готовый «трансроссийский» маршрут — делай и иди. Но это не так. В северной части, выше Кытлыма, Карпинска — это малонаселенные территории с очень сложной логистикой. А самый важный показатель для жизни маршрута — его востребованность. По нему должны идти люди — десятки, сотни, тысячи людей.

Можно вспомнить сейчас советский опыт, от которого ничего не осталось: маршруты уничтожены, базы перестроены, клубы малочисленны. Мало кому сейчас будут интересны десятидневные походы по Чусовой, Белой, в Ильменских горах. Местами эти тропы просто не существуют. Жизнь стала быстрее, и туристическая инфраструктура должна подстраиваться.



Олег Чегодаев прошел до северного края Уральских гор

Большой и доступный маршрут создается прямо сейчас силами единомышленников. Мой друг Раис Габитов как раз размечает Большую Южно-Уральскую тропу. Из Башкирии, от озера Банного до Иремеля, через Уреньгу, Таганай на озеро Тургояк. А потом будет размечена и вторая, южная часть маршрута — до Оренбургской области. Это значит, что у тропы появится полное описание, указатели, подсказки в составлении маршрута. Потом вокруг тропы уже развернется волонтерское и бизнес-движение: приюты, сувенирные и экомагазины, субботники. Но главное, она будет разбита на понятные отрезки с доступными подъездными дорогами, инфраструктурой. Люди смогут приехать на выходные, пройти какой-то участок. Потом еще один. И к концу сезона, например, обнаружить, что прошли все 800 километров Большой Южно-Уральской тропы, познакомились с родным краем.

Это будет маршрут, по которому всегда можно пройти, который по силам. Главное, собираясь в горы, — берите с собой голову. А вот большой нож до колена не нужно, это уже давно не круто.