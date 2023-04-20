Челябинская детская железная дорога начнет работать 1 мая

Первый рейс отправится со станции «Звездная», что в парке Гагарина

В Челябинске 1 мая начнет работать детская железная дорога. Первый поезд отправится в 11:01 местного времени со станции «Звездная», что находится в парке им. Гагарина. В дальнейшем утренний рейс будет отправляться со станции «Солнечная».



Традиционно детская железная дорога будет работать со среды по воскресенье, понедельник и вторник — выходные дни. Первый состав от «Солнечной» будет отправляться в 10:36 по будням и в 11:01 по выходным. А последний — в 16:46 по будням и в 17:11 по выходным. Курсировать будут два состава — «Южноуралец» и «Юность».



Предварительно, 1 мая дорога откроется в техническом режиме, а 4 мая состоится праздничная программа.



Напомним, детская железная дорога — специальный проект РЖД, в рамках которого обучение и практику управления реальным поездом может пройти любой учащийся 5—9 класса. В 2023 году по заявлениям РЖД на Челябинской детской железной дороге будет работать 800 юных железнодорожников.

