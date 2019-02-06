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/ Театры Челябинска будут отремонтированы по федеральной программе

Театры Челябинска будут отремонтированы по федеральной программе

На очереди челябинский Театр кукол имени Вольховского и молодежный театр.
сегодня в 12:09
  |  Культура

Ремонт Молодежного театра начнется в 2019 году в рамках федеральной программы по реконструкции детских театров в Челябинске. В будущем зрители смогут оценить новое оформление помещений. Основной этап работ, включающий в себя модернизацию сцены и технического оборудования, планируется начать через год. На это будет выделено 100 миллионов рублей из федерального бюджета и 4 — из регионального.

В этом году благодаря участию в федеральной программе планируем начать ремонт в Молодежном театре. По линии федерации на эти цели предусмотрено 14 миллионов 200 тысяч, еще девять миллионов поступит из областного бюджета. На эти средства планируется отремонтировать внутренние помещения, привести в порядок фойе и зрительный зал. — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Челябинский Театр кукол ожидает обновления в 2021 году. Всего по данной программе, запланированной до 2024 года, средства из федерального бюджета будут выделены на ремонты и реконструкцию 40 культурных учреждений по всей России.

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