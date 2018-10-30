/ Четыре театра откроют свои двери для полуночников, любящих искусство

«Ночь искусств» — это ежегодная всероссийская акция. Её слоган в этом году — «Искусство объединяет». Миссия проекта — предоставить зрителям возможность бесплатно посетить театры, музеи, концертные залы и другие культурные площадки, принять участие в уникальных мероприятиях и творческих встречах. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.
В акции участвуют Молодежный театр, Челябинский театр драмы имени Наума Орлова, Театр «Манекен» и Камерный театр.
Молодежный театр приготовил путешествие по закулисью, угощения, возможность принять участие в создании арт-объекта в подарок Николаю Коляде, чьи рассказы будут читать актеры. Чтобы попасть в театр, нужно всего лишь зарегистрироваться.
Театр драмы презентует «Драму в движении». Зрители, актеры, режиссеры и хореограф театра Мария Грейф исполнят пластические сцены из разных постановок театра и обсудят происходящее. В 20:00 театр откроет двери только тем, кто есть в списке. Стать «избранным» можно здесь.
Театр «Манекен» уверяет, что «Ночью дешевле» все: и комедии, и драмы, и даже мордобой. Убедиться в этом можно, заняв места в театре по предварительной записи здесь, здесь или здесь.
Камерный театр зовет к себе интеллектуалов. Они смогут проверить знания о театральном искусстве, сообразительность, логику и кругозор, сыграв в «ТеатрариУМ». Челябинцы сойдутся в интеллектуальной битве на «Ночи искусств», если не забудут зарегистрироваться.