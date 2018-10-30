/ Четыре театра откроют свои двери для полуночников, любящих искусство

Уникальное событие случится во время праздничных выходных.

Двери театров распахнутся ночью 4 ноября для всех желающих. Челябинские храмы искусства участвуют во всероссийской акции. В эту ночь зрителям не нужны будут билеты и элегантные наряды, лишь желание разгадать театральные загадки, посмотреть необычные представления, заглянуть за кулисы. Событие произойдет только раз и больше не повторится.

«Ночь искусств» — это ежегодная всероссийская акция. Её слоган в этом году — «Искусство объединяет». Миссия проекта — предоставить зрителям возможность бесплатно посетить театры, музеи, концертные залы и другие культурные площадки, принять участие в уникальных мероприятиях и творческих встречах. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

В акции участвуют Молодежный театр, Челябинский театр драмы имени Наума Орлова, Театр «Манекен» и Камерный театр.