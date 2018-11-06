/ Постановка челябинского театра танца имеет шанс получить «Золотую маску»

У спектакля «Картон» четыре номинации.

Челябинский театр современного танца снова претендует на победу в «Золотой маске». Постановка «Картон» может получить престижную награду сразу в четырех номинациях. Экспертный совет отметил работу всех хореографов (их пять: Денис Чернышев, Дмитрий Чегодарь, Рафаэль Тимербаков, Владислав Морозов, Ольга Пона), сценический дизайн (Ольга Пона), цветовую партитуру (Александр Скрыпник), а также посчитал, что спектакль может претендовать на звание лучшего. По словам руководителя Театра современного танца Ольги Пона, такое количество номинаций всегда является неожиданностью, но спектакль полностью заслуживает такой похвалы от экспертного совета.

Идея спектакля «Картон» возникла, когда я услышала историю создания Иваном Вырыпаевым, современным российским режиссером и драматургом, некоторых текстов. Он покупал билет в купейный вагон поезда «Москва — Иркутск» и обратно, и, оказавшись запертым в купе, работал на протяжении всего пути и привозил в результате этой поездки готовый текст новой пьесы. На сцене выстроены декорации из картона и бумаги. Неизвестно кто они, эти загадочные персонажи, существующие изолированно в своих кабинетах, где слышно только шуршание пера по бумаге. Писатели? Композиторы? Ученые-ботаники? Или кто-то еще, кто отстранился от внешнего мира и погрузился в свой собственный, выдуманный, нарисованный, картонный. И сможет ли человек, пришедший с улицы, вернуть их в реальность — вопрос открытый. — рассказала сайту «Первый областной» Ольга Пона.

Церемония вручения премии «Золотая маска» состоится 19 апреля на Исторической сцене Большого театра.