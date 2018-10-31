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/ Театралы из Молдовы покажут свои спектакли челябинскому зрителю

Театралы из Молдовы покажут свои спектакли челябинскому зрителю

Смотрите пресс-конференцию с режиссерами и актерами на 1obl.tv.
сегодня в 07:31
  |  Культура

Челябинск становится настоящей открытой площадкой для деятелей искусства. Только отгремели гастроли Большого театра, как зрителей уже зовут на новое представление. В город едет Государственный русский драматический театр имени Чехова из Кишинева. Артисты пока не говорят, какие именно спектакли покажут челябинцам. Тайны раскроют на пресс-конференции с представителями молдавского театра и южноуральского минкульта, которая пройдет в стенах медиахолдинга ОТВ.

Какие спектакли представят нам артисты из Кишенева, какой период переживает русский театр, может ли интернет заменить сцену и как не обмануть ожидания зрителя? На эти и другие вопросы ответят Народный артист Республики Молдова, Генеральный директор Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова (Кишинев, Молдова) Константин Харет, директор Челябинского государственного академического театра драмы Елена Петрова, куратор гастрольных проектов Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Наталья Афанасьева. — сообщили сайту «Первый областной» организаторы пресс-конференции.

Пресс-конференция начнется в 11:00. В прямом эфире за ее ходом можно следить на сайте «Онлайн ТВ».

Отметим, что гастроли обменные, то есть челябинские артисты покажут свое творчество в Молдавии. Это стало возможно благодаря программе «Большие гастроли», реализующейся при содействии Минкульта РФ и регионального ведомства.

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