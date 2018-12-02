/ Мюзикл «Двенадцать месяцев» впервые покажут юным зрителям Челябинска

В волшебство сказочной истории дети смогут окунуться в новогодние каникулы.

В Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки в конце декабря состоится премьера мюзикла для детей «Двенадцать месяцев». Это сказочная история, в которой дети вместе с девочкой Марушкой отправляются в лес, где встречают множество волшебных персонажей. Да не простых, а музыкальных! Даже Бабки Ёжки в спектакле будут с электрогитарами. Помимо выступлений, персонажи поразят зрителей своими костюмами.

Мюзикл создан по мотивам словацкой народной сказки, поэтому во многих костюмах использован фольклорный орнамент. Особенно интересны наряды главных героев. Аппликации из меха, кожи и замши, прозрачный шлейф с золотыми листьями, цветочные венки и плащи — костюм каждого месяца по-своему оригинален. — прокомментировала художник Елена Сластникова.

Также, создатели спектакля на славу поработали над декорациями, чтобы дети полностью погрузились в волшебную атмосферу.

Времена года будут сменять друг друга прямо на глазах у зрителей. Такой эффект получился благодаря использованию современных технологий. Уверен, что впечатлит публику и мистическая поляна с костром, на которой собираются двенадцать месяцев. — рассказал Антон Сластников, художник-постановщик спектакля.

Показы мюзикла начнутся в конце декабря и будут идти и в новогодние каникулы.