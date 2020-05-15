Новые кресла и стулья появились в театре оперы и балета

Некоторые из них не меняли с 1954 года.

Послушать 00:00

Замена кресел и стульев завершилась в зале Челябинского театра оперы и балета. Теперь зрителям будет комфортно сидеть не только в партере, но и в ложах бенуара и бельэтажа



Всего новых кресел и стульев, которые по дизайну повторяют старые, 550. Внешний вид мебели сохранили по совету коллег из Большого театра. На балконе стулья не меняли с 1954 год, когда и открылся театр оперы и балеты. Они прослужили больше 65 лет. Также появились новые шторы, их установили в фойе, пролётах и буфете.

«Кроме этого, конечно, ежегодно театр занимается ремонтными работами. Они идут как в зрительской части, так и в закулисье, в актерской части»,— поделился с сайтом «Первый областной» замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Так, в прошлом году в театре оперы и балета обновили лепнину, отполировали паркет, навели порядок в корридорах между гримерками. Однако из-за самоизоляции сейчас они пустуют. Пандемия внесла свои коррективы в расписание театра, из-за коронавируса не удалось показать несколько премьерных постановок. Их оставили на осень, а за это время привели в порядок зрительный зал.

Единственным проблемным вопросом остаётся фасад здания, который подрядчик не полностью отремонтировал в прошлом году. Однако обещают уже в этом закончить все работы. Отметим, что в период пандемии южноуральцам предлагается смотреть спектакли онлайн — на сайтах cheldrama.ru и philarmonia.ru.