/ Театр из Молдавии приедет с гастролями в Челябинскую область

Зрители увидят «Снежную королеву» и «Собачье сердце».

В начале ноября в Челябинск с гастролями приедет Государственный русский драматический театр имени Чехова из Кишинева. Гости из Молдавии покажут местным театралам сказку «Снежная королева» и комедию-фарс «Собачье сердце» по повести Михаил Булгакова, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Мы давно сотрудничаем с федеральным центром по поддержке гастрольной деятельности, благодаря которому каждый год в наш город приезжают коллективы из разных городов. Зарубежная программа появилась сравнительно недавно, три года назад. За это время у нас в гостях побывали русский театр из Белоруссии, в прошлом году наши театралы познакомились со старейшим театром ближнего зарубежья из Тбилиси. В этот раз театр из Кишинева побывает в двух городах области — Челябинске и Магнитогорске. — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

1 ноября пройдет спектакль «Снежная королева». Его артисты из Молдавии покажут для маленьких зрителей. Организаторы обещают удивить постановочными новациями и изобретательностью режиссёрских находок. На следующий день, 2 ноября, театр представит свою версию повести «Собачье сердце». В главной роли выступит директор театра Константин Харет. 7 и 8 ноября гастроли труппы продолжатся в Магнитогорске.