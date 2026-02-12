Три южноуральских театра покажут свои спектакли в других городах в 2026 году

А Челябинская область примет красноярский, якутский и воронежский коллективы

Театры Челябинской области вошли во всероссийский гастрольно-концертный план 2026 года. Сразу три коллектива покажут свои спектакли жителям других регионов, сообщают в Минкульте Челябинской области.

Всего на участие в двух программах — «Большие гастроли» и «Мы — Россия» — было подано более 500 заявок. Эксперты выбрали 238 театров и 62 национальных коллектива. Впервые в гастрольный план включили постановки по произведениям современных драматургов.

«Благодаря программам „Большие гастроли“ и „Мы — Россия“ ежегодно миллионы жителей больших и малых городов имеют возможность увидеть лучшие спектакли и концертные программы коллективов из разных уголков нашей страны, стран ближнего зарубежья, а артисты — получить бесценный опыт и новых зрителей», — подчеркнула министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В этом году Челябинский театр кукол имени Вольховского стал единственным областным театральным учреждением, вошедшим в «Большие гастроли». В июне коллектив отправится по этой программе в Красноярск со спектаклями «Собачка Соня», «Сказки Кота-Мурлыки», «Каменный цветок» и «Гуси-лебеди». Также в Красноярске артисты примут участие в фестивале «Сибирь. TERRA MAGICA», где представят постановку «Собачка Соня». Участие в фестивале для театра традиционное — он выступает на нем уже в четвертый раз. А осенью Челябинск примет красноярских гостей.

Также на гастроли отправятся муниципальные театры. Озерский театр кукол «Золотой Петушок» осуществит обменные гастроли с коллегами из Нерюнгри (Республика Саха). С 21 по 27 сентября якутские артисты покажут южноуральцам «Вечер сказок», «Играем в олонхо» и «Старуху Изергиль». В ответ озерская труппа с 12 по 18 октября выступит в Нерюнгри с постановками «Мцыри», «Рядовой Воробышек» и «Времена года, или Почему снег белый».

Магнитогорский драматический театр имени Пушкина вошел в программу по направлению «Региональные театры». С 22 по 26 апреля магнитогорцы покажут на сцене Воронежского театра драмы имени Кольцова пять спектаклей: «Пиковую даму», Red Hot Mamas, «Мужа с того света», «Изобретательную влюбленную» и «Хануму». В это же время воронежская труппа выступит в Магнитогорске с «Королем Лиром», «Итальянским браком», «Тремя сестрами», «Нашими женами» и «Вишневым садом».

Добавим, что в гастрольную программу «Мы — Россия» вошел Государственный академический ансамбль танца «Урал» Челябинской филармонии. Коллектив отправится в тур по Западной Сибири. Первый концерт состоится 19 апреля в Сургуте, затем выступления пройдут в Тюмени (22 апреля), Заводоуковске (23 апреля) и Ялуторовске (24 апреля).