/ Музыкальная комедия возродит татарский народный театр на Южном Урале

Зрители увидят постановку «Башмагым».

Конгресс татар Челябинской области представляет театральную постановку к своему 20-летию. Музыкальную комедия «Башмачки», что переводится как «Башмагым». Татарский народный театр возродился после 20-летнего «перерыва».

У южноуральцев будет редкая возможность увидеть спектакль на татарском языке в постановке знаменитого режиссера заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рената Аюпова. Это музыкальная комедия с лихо закрученным сюжетом и, конечно, историей о любви. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Премьера спектакля «Башмачки» состоится15 июня в театре ЧТЗ. Начало в 18:00. Прибрести билеты можно по телефонам 729−32−76 или 729−32−78.



