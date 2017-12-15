/ «Нелюбовь» Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм посоревнуется с 8 картинами со всего мира.

С середины октября до 11 декабря эксперты Американской академии искусств отбирали фильмы, которые войдут в шорт-лист премии «Оскар». В числе картин, которые претендуют на номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке», новый фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Вместе с ним в этой категории еще 8 фильмов.



В шорт-лист, опубликованный в четверг, помимо фильма «Нелюбовь», вошли следующие картины: от Чили — «Фантастическая женщина» (Una mujer fantastica) Себастьяна Лелио, от Германии — «На пределе» (Aus dem Nichts) Фатиха Акина, от Венгрии — «О теле и душе» (Testrl йs Lйlekrl) Ильдико Эньеди, от Израиля — «Фокстрот» (Foxtrot) Самюэля Маоза, от Ливана — «Оскорбление» (L’insulte) Зиада Дуэри, от Сенегала — «Фелисите» (Fйlicitй) Алена Гомиса, от ЮАР — «Рана» (Inxeba) Джона Тренгова, от Швеции — «Квадрат» (The Square) Рубена Эстлунда. — сообщает ТАСС.

Список номинантов огласят в середине января.



Напомним, накануне огласили список номинантов на премию «Золотой глобус». Среди них также есть «Нелюбовь». У фильма 4 конкурента, в том числе «Квадрат». Победителей назовут 7 января 2018 года.

Список номинантов на «Оскар» огласят 23 января 2018 года. Церемония награждения состоится 18 марта.