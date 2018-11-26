/ Челябинская короткометражка, покорившая 5 фестивалей, доступна зрителю

Проект и его авторы продолжают собирать награды.

Краутфандинговую короткометражку «Сто рублей на мечту», снятую челябинцами, представили зрителям. На популярном видеохостинговом сайте разместили полную версию картины. До этого с ней успели познакомиться жюри престижных международных кинофестивалей в России, Канаде, США и Италии.

«Сто рублей на мечту» получил награду как «Лучший короткометражный фильм» на Sochi Film Festival, как «Лучший режиссерский дебют» на Alternative Film Festival в Торонто, «Лучший короткометражный фильм» на Tupelo Film Festival, «Лучший фильм фестиваля» на Rome Independent Prisma Awards. Иван Коротышев получил в Риме награду как «Лучший актер второго плана», а продюсеров Эдуарда Теплякова, Ивана Артемова и Алексея Левина признали лучшими на Queen Palm International Film Festival. — поделились с сайтом «Первый областной» создатели фильма.

Отметим, что фестивальная жизнь проекта «Сто рублей на мечту» продолжается до мая 2019 года.