Стилист «Модного приговора» и «Пацанок» Алексей Сухарев выступит в Магнитогорске

Он поговорит с южноуральцами о локальной моде и трендах

В Магнитогорске перед жителями выступит стилист и модный блогер Алексей Сухарев. С южноуральцами он поговорит про актуальные фешен-тренды и региональную моду уже в субботу, 31 мая, в культурном центре «Амбар» (16+). Об этом сообщили в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

Алексей Сухарев известен по участию в проекте «Модный приговор». Сейчас стилист работает в шоу «Пацанки» и «Большие девочки» на телеканале «Пятница», «Без кутюр» на МузТВ и ведет собственный подкаст о моде.

Встреча с Алексеем станет частью Парижской недели моды. Главное событие пройдет в селе Париж Нагайбакского района, где российские дизайнеры покажут свои работы под сводами южноуральской Эйфелевой башни. Зрители увидят в том числе серию костюмов под названием «Аркаим» и новую весенне-летнюю коллекцию российского дизайнера Алены Ахмадуллиной.

Модератором встречи с Алексеем Сухаревым станет общественный деятель Ирина Текслер.

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