На Парижской неделе моды челябинские дизайнеры покажут коллекцию «Аркаим»

Первые детали костюмов уже раскрыли журналистам

Дизайнеры из Челябинска готовят для Недели моды в селе Париж коллекцию одежды «Аркаим». Это будет сочетание сдержанных холщовых тканей и ярких акцентов, таких как зеленые головные уборы или необычная обувь. Первые детали одежды показали журналистам ИА «Первое областное».

Преподаватель МИДиС и дизайнер Яна Нездомина рассказывает, что на коллекцию вдохновил трек «Аркаим», который написал ректор института Максим Усынин. Отрисовывали модели и прорабатывали все детали педагоги кафедры дизайна. Вместе, большой командой, отшивают костюмы. Помогают и студенты.

«В коллекции смешаны несколько историй, мы не работаем с народным костюмом, а стилизуем свою одежду. Наша коллекция говорит о некой сказочной истории, людях, которые долго шли в поисках места, где смогут создать свой дом», — рассказывает Яна Нездомина.

Вещи не представляют определенную этнику: дизайнеры создают одежду, относящую к людям каменного века, славянам (на моделей наденут кокошники). Подготовят и зеленые чепцы с рюшами — чем не убор из XIX века.

Всего будет представлено 10 женских костюмов. Главными материалами станут мешковина, холщовая ткань, брезент, трикотаж, парусина, экокожа. Цвета решили использовать сдержанные, но дополнят их ярким терракотом и зеленым.

Дедлайны горят, но все изделия обещают дошить к 27 мая.