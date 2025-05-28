«Сочетание гламура и гадости»: какую одежду делают молодые дизайнеры из Челябинска

Конкурс «Модный цех» прошел в южноуральской столице в третий раз

Молодые дизайнеры Южного Урала представили свои коллекции на конкурсе «Модный цех». Тема 2025 года — «Новый мир, новые образы». Искусственный интеллект, порабощенный людьми, двойственность человеческой натуры, рейв в стиле 90-х — это лишь часть тем, которые молодежь отразила в своих нарядах. Как конкурс в душном помещении дал глоток свежего воздуха местной индустрии, читайте в репортаже ИА «Первое областное».

«Модный цех» стал первым мероприятием в рамках Парижской недели моды, и символично, что первым дали слово молодым.





Всего на сцене Международного института дизайна и сервиса в Челябинске было представлено 35 коллекций. В показе участвовали студенты профильных учебных заведений до 35 лет. Номинации — casual, креатив, этно и вечерняя мода.

Показ начался с коллекций для повседневной носки. Это уже было необычно, не скучно и не повседневно. Одна за другой модели выходили на подиум под динамичный фонк — кстати, такой музыки в этот день было много.





Деним, собранный буквально из кусков джинсов, килты, яркая полоска, рваные колготы, цепи, молнии на юбках — это лишь часть нового кежуала по-челябински.









Наверное, одной из самых запоминающихся стала коллекция DIRT, представленная в следующей номинации «Креатив». Динамичный фонк сменился песней Глюкозы «Швайне», а вместо моделей с идеальной осанкой вышли, казалось, актеры. Каждый дефилировал в своем стиле — нагло, надменно, застенчиво, манерно, игриво.





Дизайнер коллекции третьекурсница МИДиСа Дарья Хафизова рассказала журналисту ИА «Первое областное», что вдохновением для нее послужила фотография Хелен Чадвик Loop My Loop.

«Посыл был в том, чтобы передать двойственность человеческой натуры. На фотографии свиные кишки переплетаются в косичку с белыми красивыми волосами. Я увидела это фото, когда еще училась в школе, и сразу подумала, что, когда поступлю на дизайнера, сделаю коллекцию, посвященную ей. В одежде отразила двойственность, где сексуальность, манерность, гламурность находятся на одной территории с чем-то мерзким, гадким, неприятным», — поделилась Дарья.





Ни одна коллекция в этой номинации не была похожа одна на другую. На подиум выходили модели в нежных розовых платьях и шапках с кошачьими ушами, с перебинтованными руками и головой, в дерзких лакированных нарядах и даже устроили короткий техно-рейв.





Эти ребята рассказали, что задумкой коллекции, которую они представляют, стал искусственный интеллект, порабощенный человеком.





В номинации «Этностиль» тоже было на что посмотреть. Одежда из коллекции «Танец бамбука» студентки четвертого курса МИДиСа Дарьи Демчук сшита из винтажного японского хлопка 1950 года.





«Кимоно в Японии считается оберегом, оно как книга, которую можно читать. В каждом костюме моей коллекции заложена определенная символика. Крабы как признак плодородия, бамбук как признак стойкости, цветы как признак исцеления от болезней», — рассказала Дарья.





Для молодых и талантливых дизайнеров этот конкурс является серьезным подспорьем, отметила общественный деятель Ирина Текслер. Ребят оценивали представители креативных индустрий Урала. Несмотря на замечания от специалистов во время подготовки к показу, каждая коллекция получилась интересной и аутентичной.





По словам самих дизайнеров, современная мода Южного Урала про смелость и самобытность. Ведь, как известно, мода выбирает молодых, тех, кто готов экспериментировать и нарушать границы привычного.