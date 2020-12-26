Да это просто сюр какой-то!

В Челябинске открыли мультимедийную выставку подлинников Сальвадора Дали

Вечер пятницы в музее Искусств был полон ухмылок и неопределенности. «Ну что, пора открываться? Или не пора? Или, может, завтра?»,— пересмеиваются Станислав Ткаченко, директор музея, и Павел Башмаков, совладелец петербургской PS Gallery. Это благодаря ему сегодня в Челябинске демонстрируется сотня гравюр главного сюрреалиста прошлого века. Павел собрал внушительную коллекцию: 400 разножанровых работ Дали с авторскими подписями и комментариями. Несколько знаковых серий и стеклянных скульптур бережно привезли и повесили в зале им. Александрова.





Павел Башмаков (слева) и Станислав Ткаченко признательны Минкульту и зрителям за возможность открыть выставку

«У меня каждый раз сердце замирает, когда я отправляю стеклянные работы Дали на выставки в разные города. Но запереть эти экспонаты в одном выставочном пространстве тоже не вариант», — вздыхает Павел Башмаков.





Из малого зала уже доносится музыка — там установили большие мультимедийные экраны, мощные колонки и кресла-мешки, чтобы погружать гостей выставки в «сны Дали».

Экскурсию для первых гостей (нас) Павел Башмаков проводит сам. И начинает с Песни Песней царя Соломона — серии божественных гравюр, которые новатор Дали осыпал фольгой из золота. Затем толпа журналистов перемещается к стене с гравюрами для «Божественной комедии» Данте. Эту удивительную серию Дали заказало итальянское правительство. А потом заказ отменили, дав художнику волю. И знаете, на части рисунков это хорошо видно, даром что они божественны.





Но вот мы приближаемся к циклу о Казанове, и Павел Башмаков увлеченно рассказывает о... детстве Дали и его страхах. Какая эротика, какой секс, вот тут видите — муравьи. Дали очень боялся насекомых, особенно бабочек (ими он рисовал ядерное оружие), муравьев (тлен) и кузнечиков. Так что если на гравюре есть муравьи, значит эта работа о смерти. Рог носорога вовсе не фаллический символ. То есть он, но в первую очередь это невинность и чистота. И вообще все эти фривольные сюжеты, из-за которых выставка проходит под обозначением 16+, — они больше о трагедии и смерти, чем о любви.





Павел что-то еще говорит, а ряды журналистов редеют. Кто-то не в силах отойти от гравюр, посвященных Леонардо, кто-то застыл перед девушкой-голубкой Соломона, а кто-то задумчиво бродит вдоль «Треуголки», которая вроде про опозоренного губернатора и его несостоявшуюся любовницу, а вроде про разрушительную мощь атомной энергии.





Особняком висят гравюры для Дон Кихота. Эти работы Дали создавал на спор с парижским издателем Форе. Сюрреалист утверждал, что сделает иллюстрации к книге, не прикасаясь к ним руками. И не обманул. Художник стрелял из ружья пулями с краской, рисовал носорожьими рогами, запускал подкрашенных улиток на литографские камни, а последние штрихи наносил «руками Бога».





Мы украдкой пробираемся в мультимедийный зал, чтобы забраться в «сны», соблюдая коронавирусные ограничения. В комнате становится темно, на плазмах бегут титры с названиями картин и эпиграфами. А потом зал взрывается торжественной и тревожной музыкой, а на экранах появляются гравюры Дали, только дорисованные: голубки летят, женщины падают, ножи режут, ослы играют на пианино, часы капают на пол. Иногда хочется закрыть глаза, но веки вдруг становятся прозрачными — настолько потрясает воображение картинки и звуки. Какое там 7D кино, это куда круче! Мало кому из режиссеров современности удается так странно мечтать, так смело думать.





Существует легенда, что многие свои работы Дали превратил в художественные шарады. И кажется, что эти ожившие персонажи сейчас сойдут с экрана, подойдут поближе и расскажут наконец, какие загадки одиозный художник зашифровал в картинах и гравюрах. Но скорее, они просто знатно посмеются, щелкнут по носу и уйдут обратно, растекаться мазками по холсту, седлать осла или разлетаться бабочками во все стороны.





Полотна Дали будут экспонироваться в зале им. Александрова до конца февраля. Одновременно на выставке могут находиться только 50 человек, так что угадывайте момент. Или прикидывайтесь симулякром, ожившим персонажем из мультимедийного зала: поклонникам сюрреалиста еще и не такое простят.

Кстати, если выйдете с выставки ну очень вдохновленными, можете попробовать свои силы в творчестве, сделать новогоднюю сюрреалистичную игрушку и выиграть годовой абонемент в Музей Искусств.

Фото Марины Власовой, 1obl.ru