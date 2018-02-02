/ Детский мюзикл «Посмотри, как я летаю» вошел в репертуар театра оперы и балета

Помогать работе школы для маленьких дарований будут попечители театра.

Попечители Челябинского театра оперы и балета провели первое собрание, посвященное работе театра в 2018 году. Планируется продолжать работу по улучшению технической базы театра. Ее воспитанники накануне представили постановку «Посмотри, как я летаю». Возможности дальнейшей работы дало выполнение всех задач 2017 года.

Мы подвели итоги работы попечительского совета в 2017 году. К удовлетворению увидели, что все наши планы выполнены. В апреле начнется строительство хозяйственного помещения, где будет организовано складирование декораций. Все сбои, которые мешали приступить к стройке раньше, устранены. Поэтому оценка и работы театра, и вовлеченности членов попечительского совета в эту работу — положительная. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Попечительский совет будет курировать работу Детской школы мюзикла, которой руководит заслуженный артист РФ Борис Каплун. В нее набирают детей со всей Челябинской области, преподают им артисты оперного театра.

Как уже могли убедиться зрители семейного мюзикла «Посмотри, как я летаю!», наша область богата дарованиями, а школа мюзикла дает ребятам уникальную возможность развить свой талант, положить начало профессиональной карьере. Мы видим колоссальную социальную отдачу этого проекта, поэтому группа ЧТПЗ продолжит финансирование школы в 2018 году. — рассказал председатель попечительского совета театра, акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

За участие в мюзикле «Посмотри, как я летаю» и работу с юными дарованиями 14 сотрудников театра оперы и балета получили награды — цветы и грамоты.