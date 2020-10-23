Телеканал ОТВ совместно с Министерством культуры Челябинской области запустил новый проект «Золотая коллекция культуры Южного Урала». Концерты и театральные постановки с самых известных сцен города в формате HD позволят насладиться любимыми мероприятиями горожан и сохранить образцы культуры региона в цифровом формате.
В ближайшую субботу, 24 октября, в 16:40 зрители услышат в эфире звезду академической сцены, одного из лучших солистов Челябинской филармонии, заслуженного артиста России Владимира Хомякова.
Все дальнейшие выступления для проекта отснимут на