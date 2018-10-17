/ Дворец культуры в Златоусте приостановил свою деятельность

Отмечается, что специалисты госпожнадзора Златоуста выявили нарушения еще в 2009 году. Несмотря на то, что руководство ДК «Булат» выполнило многие предписания, остались значительные по масштабам работы. Как рассказал сайту «Первый областной» заместитель начальника отдела надзорной и профилактической деятельности № 1 Евгений Асмачко, ситуация усложняется тем, что здание, в котором располагается Дворец культуры, является объектом культурного наследия области.
Оно является объектом культурного наследия регионального значения. И любые изменения во внутреннем и внешнем облике Дворца должны согласовываться с Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия. — дал комментарий Евгений Асмачко.
Отметим, приговор суда может быть обжалован до 19 октября этого года. Напомним, что ранее в Златоусте по результатам проверки был закрыт еще один Дворец культуры в Златоусте — «Металлург».