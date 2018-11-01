/ Площадь у Свято-Троицкого собора предстанет в обновленном виде

Перед храмом уже уложили новый асфальт и тротуарную плитку.

В городе Троицк вносят последние штрихи в реконструкцию площади перед Свято-Троицким собором. Также улучшения коснулись и улицы Климова. Изменения проходят в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела».

Средства на обустройство набережной и площади перед собором были выделены проектом «Реальные дела» — это 16,5 млн. рублей. На устройство пешеходной зоны на улице Климова по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» сумма составила 15,7 млн. рублей.

Площадь перед собором уже видоизменилась: уложен новый асфальт и тротуарная плитка, проведено озеленение территории. На очереди — благоустройство смотровой площадки на набережной. Закончить изменение объектов планируют к 15 ноября. Оба проекта развиваются при поддержке Бориса Дубровского.

«Реальные дела» в Челябинской области продолжаются. Я решил увеличить финансирование проекта на 2019 год, чтобы он и дальше служил своей главной цели — помогал решать наболевшие проблемы региона. Мы должны создать максимально комфортные и удобные условия жизни для людей. — рассказал губернатор.

Какие именно объекты будут приняты в работу — планируют узнавать у жителей области. После этого будут составлены списки объектов на реконструкцию в 2019 году, а также на ближайшие три года.

Напомним, проект «Реальные дела» был инициирован Борисом Дубровским в 2016 году. Он успешно функционирует и сейчас. В планах на этот год — реализовать около 350 «реальных дел».