/ Снимки Челябинска столетней давности нашли в США

Карточки хранятся в архиве у фотографа.

В архиве американского фотографа обнаружили удивительные снимки, датированные 1894−1896 годами. Эти фотографии являются документальным подтверждением путешествия Ульяма Генри Джексона по Транссибирской магистрали. Среди десятков фото вокзальных станций, городов и поселений есть и две карточки с видами Южного Урала — Челябинска и Миасса. Действительно ли это они, долго выясняли краеведы.

Раньше сомневался, Челябинск ли это. Но, похоже, что это действительно он. — сообщил краевед Юрий Латышев.

Уверенности прибавило сравнение водонапорной башни на снимке с той, что частично сохранилась на вокзале.