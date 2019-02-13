/ Ирина Шейк устроила откровенную фотосессию в шапке с гербом России

Снимки модели в бикини и головном уборе опубликовал таблоид The Sun.

В необычном образе предстала перед поклонниками модель Ирина Шейк. Фотографии уроженки Еманжелинска в меховой шапке с гербом России опубликовал таблоид The Sun. Образ Ирины Шейк в этой съемке дополняли лишь украшенный стразами купальник и многочисленные украшения.

Отметим, что в это воскресенье, 10 февраля, Ирину Шейк могли увидеть в другом образе — брючном костюме, особенностью которого стало глубокое декольте. Модель пришла на церемонию вручения премии BAFTA, где в адрес Ирины Шейк ее супруг, актер Брэдли Купер, произнес благодарственную речь.

Большое спасибо Ирине за то, что терпела меня вместе со всей этой музыкой, которой я целый год занимался в подвале нашего дома.— сказал Брэди Купер.

Сам Брэдли Купер на этой церемонии получил награду за режиссерский дебют в фильме-мюзикле «Звезда родилась».

Добавим, что Шейк и Купер встречаются с 2015 года и воспитывают дочку Лею. При этом пара не обсуждает личную жизнь, а сама Ирина Шейк отказывается от комментариев про мужа в интервью.