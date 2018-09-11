/ «Успех в конкуренции». Режиссер Владимир Грамматиков рассказал о перспективах российского кино

Ограничение проката зарубежных фильмов не повлияет качественно на ситуацию.

Сегодня, 11 сентября, в пресс-центре медиахолдинга ОТВ состоялась встреча с советским и российским режиссером Владимиром Грамматиковым. Центральной темой беседы стал фестиваль «Предчувствие», который проходит сейчас в Челябинске.

Киноэксперт рассказал о своем отношении к инициативе Минкульта по ограничению количества зарубежных фильмов в прокате. Ведомство хочет ограничить показ картин до 35% от общего числа показов. Однако такая мера не поможет российской киноиндустрии.

Я это категорически не поддерживаю. Успех российского кино не в том, сколько мы покажем зарубежного. Успех российского кино в нормальной конкуренции, создании предлагаемых обстоятельств. Да, у нас нет тех бюджетов, что у Голливуда. Задача — последовательно разрабатывать эту поддержку, а не фрагментарно. У нас уже было такое предложение. Это не создает территорию для успешного кино. — рассказал режиссер, креативный продюсер «Уолт Дисней Компани СНГ» Владимир Грамматиков.

Также в рамках этой встречи было озвучено предложение о поддержке кинорежиссеров на региональном уровне. Запись трансляции смотрите на сайте «Онлайн ТВ» или в социальных сетях.