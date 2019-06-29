Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.08 +0.03 71.82 +0.16
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пианист из Челябинска стал лауреатом международного конкурса имени Чайковского

Пианист из Челябинска стал лауреатом международного конкурса имени Чайковского

Дмитрий Шишкин с раннего детства начал заниматься музыкой.
сегодня в 11:17
  |  Культура

Молодой пианист Дмитрий Шишкин стал лауреатом международного конкурса имени Чайковского. Церемония награждения победителей Конкурса Чайковского прошла 28 июня 2019 в Москве в Доме Пашкова.

II премия и серебряная медаль: Шишкин Дмитрий, Россия. — гласит информация на сайте Конкурса.

Молодого музыканта поздравляют поклонники на его страницах в социальных сетях.

Дима, поздравляю Вас с великолепным выступлением на Конкурсе! Вы были прекрасны! Очень тонко и изысканно. — пишет пользователь Ira Finka.

Музыкой Дмитрий начал заниматься еще в раннем детстве, окончил школу имени П. И. Чайковского, продолжил свое обучение в Москве.



Культура
Алексей Текслер с женой посетил концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева
18.04.2019
Алексей Текслер с женой посетил концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева
Культура
Школы искусств Южного Урала получат пианино от президента
12.03.2019
Школы искусств Южного Урала получат пианино от президента
ШОС и БРИКС
Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит для гостей саммитов ШОС и БРИКС
15.12.2018
Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит для гостей саммитов ШОС и БРИКС
Культура
Пианист Денис Мацуев приветствовал создание симфонического оркестра в Челябинске
01.11.2018
Пианист Денис Мацуев приветствовал создание симфонического оркестра в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Ксения Юдина
11:34, 29.06.2019
Молодец

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
В Челябинской области участковый, находясь в отпуске, задержал похитителя
сегодня в 16:20
В Челябинской области участковый, находясь в отпуске, задержал похитителя
Общество
Алексей Текслер посетил праздник в честь 92-летия Уйского района
сегодня в 15:13
Алексей Текслер посетил праздник в честь 92-летия Уйского района
Происшествия
В Челябинске мужчина пострадал во время тройного ДТП
сегодня в 13:30
В Челябинске мужчина пострадал во время тройного ДТП
Общество
Жители Челябинской области встревожены количеством бродячих собак
сегодня в 12:35
Жители Челябинской области встревожены количеством бродячих собак
Культура
Пианист из Челябинска стал лауреатом международного конкурса имени Чайковского
сегодня в 11:17
Пианист из Челябинска стал лауреатом международного конкурса имени Чайковского
Общество
ЧМК изготовил арматуру для компрессорных станций «Газпрома»
сегодня в 09:40
ЧМК изготовил арматуру для компрессорных станций «Газпрома»
Происшествия
На Урале из-за беспорядков отменили выступление двух хедлайнеров фестиваля «Уральская ночь музыки»
сегодня в 09:00
На Урале из-за беспорядков отменили выступление двух хедлайнеров фестиваля «Уральская ночь музыки»
Общество
Контроль качества донорской крови ужесточат в России
вчера в 18:01
Контроль качества донорской крови ужесточат в России
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6