/ Пианист из Челябинска стал лауреатом международного конкурса имени Чайковского

Дмитрий Шишкин с раннего детства начал заниматься музыкой.

Молодой пианист Дмитрий Шишкин стал лауреатом международного конкурса имени Чайковского. Церемония награждения победителей Конкурса Чайковского прошла 28 июня 2019 в Москве в Доме Пашкова.



II премия и серебряная медаль: Шишкин Дмитрий, Россия. — гласит информация на сайте Конкурса.

Молодого музыканта поздравляют поклонники на его страницах в социальных сетях.

Дима, поздравляю Вас с великолепным выступлением на Конкурсе! Вы были прекрасны! Очень тонко и изысканно. — пишет пользователь Ira Finka.

Музыкой Дмитрий начал заниматься еще в раннем детстве, окончил школу имени П. И. Чайковского, продолжил свое обучение в Москве.