Сергей Безруков: «Мы пытаемся разгадать загадку подрастающего поколения»

Артист открыл фестиваль «ЭХО БДФ» и сыграл в спектакле «Маленький принц»

Сергей Безруков вышел на сцену Театра драмы имени Наума Орлова со спектаклем «Маленький принц». Так 9 февраля в Челябинске стартовал крупный фестиваль «ЭХО БДФ» — спецпрограмма Большого детского фестиваля, которая позволяет показать в разных регионах страны лучшие спектакли, кинокартины и мультфильмы для детей и подростков. Перед показом «Маленького принца» Сергей Безруков, который также является художественным руководителем фестиваля, ответил на вопросы журналистов и рассказал, почему важно возить по России такие проекты и может ли «ЭХО БДФ» вернуться на Южный Урал. Фотографии со спектакля и размышления артиста — в материале ИА «Первое областное».

Первым делом, до начала спектакля, Сергей Безруков рассказал, что в Челябинской области он ожидает 5,5 тысячи зрителей и участников фестиваля. А как еще — ведь для южноуральцев подготовили около сотни мероприятий, которые пройдут на 15 площадках.

«Мы вернулись на Южный Урал — в 2023 году фестиваль уже приезжал в Озерск, а теперь включили и Челябинск. Спасибо губернатору Алексею Текслеру, что он рассмотрел это предложение», — поделился Сергей Безруков.





В этом году «ЭХО БДФ» проходит в шестой раз, за свою историю он успел объехать 17 регионов, Челябинская область стала восемнадцатым. А впереди еще показы в Благовещенске и за рубежом — с этого года «ЭХО» будет международным. Идея фестиваля как раз в том, чтобы не только Москва и Санкт-Петербург — две столицы — могли видеть лучшие детские и подростковые спектакли и фильмы.

«Идея „Эха Большого детского фестиваля“ родилась, говоря глобально, для децентрализации культуры. Если все самое лучшее, что было создано для детей в течение года для Большого детского фестиваля, смотрят только Москва и Санкт-Петербург, — это несправедливо. Я решил подумать о регионах», — отметил Сергей Безруков.





Так фестиваль доехал и до еще одной столицы — культурной, которой Челябинск станет в 2027 году. Добавим, что накануне мы писали о том, что «ЭХО» может вернуться на Южный Урал еще раз: Сергей Безруков не исключает такой возможности, потому что здесь такое событие очень тепло принимают.

Главная особенность фестиваля: все работы, будь то спектакли или мультфильмы, отобраны детьми. Именно юное жюри выбирает лауреатов БДФ, поэтому программа максимально близка и понятна подросткам.

«Та программа, которую мы привезли вам, — это все то, что отметили дети. Это их вкус, это их выбор, и для нас это очень важно. Таким образом мы больше понимаем наших детей и пытаемся разгадать загадку нынешнего поколения, которое во многом отличается от нас. Мы бы хотели, чтобы они были лучше нас. Чтобы они переняли наш опыт, наши традиции и пошли дальше. Поэтому так важен диалог с подрастающим, юным поколением», — добавил артист.

Кстати, прямо на пресс-конференции Сергей Безруков дал наставление самому юному журналисту — дошкольнику. Мальчику Льву он посоветовал быть ответственным за тех, кого он приручил, за своих друзей и домашних животных — прямо как в сказке Экзюпери «Маленький принц».





О «Маленьком принце» Сергей Безруков вспомнил не случайно. Именно этим спектаклем Московского Губернского театра открылся фестиваль «ЭХО БДФ» на Южном Урале. Сергей Безруков пересказывал для взрослых и детей знакомый сюжет, а симфонический оркестр добавил магии исполнением композиций Камиля Сен-Санса, Клода Дебюсси, и Мориса Равеля. Музыкальную сказку поставил в 2015 году сам Сергей Безруков.





В постановке артист общался с залом, взаимодействовал с куклами, показывал легендарные рисунки слона в удаве и маленького барашка в коробке. И даже выводил на сцену ребенка из зрительного зала.





Сегодня, 10 февраля, «Маленького принца» сыграют в Озерске. А до конца недели в области каждый день будут устраивать показы эскизов, кино или спектаклей.

«Наш фестиваль мультижанровый — это и театр, и кино, и анимация, и книги. В область приехали писатели. Также мы привезли достаточно большую образовательную программу как для ребят, которые занимаются в театральных студиях, так и для наших коллег, руководителей учреждений культуры. Мы будем говорить и о миссии театра», — отметила директор Большого детского фестиваля Лариса Вильясте.





Отдельно напомним театральную программу для областной столицы. Челябинск ждут постановки «Калечина-Малечина» (16+) Няганского театра юного зрителя, «Сахарный ребенок» (12+) Сургутского музыкально-драматического театра, «Идиот» (16+) проекта «Рэп-театр», «Рыжее приключение Синдбада» (6+) и «Детство Чайковского» (12+) Театра кукол Удмуртской Республики, «Полонез Огинского» (12+) Челябинского театра кукол, «Ромео и Джульетта» (12+) Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат».

«Мы с радостью и волнением принимаем у себя „ЭХО БДФ“. Программа очень насыщенная, большая. Все очень интересно, я сам хочу везде побывать. Безусловно, я бы хотел посетить спектакли, особенно дорогие моему сердцу — кукольные. Хочу сказать большое спасибо губернатору за поддержку культуры и данного фестиваля», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Напомним, что перед открытием фестиваля Сергей Безруков побывал в Историческом музее Южного Урала. Там он смог прикоснуться к Челябинскому метеориту и посидеть за партой Есенина.





Справка: Большой детский фестиваль включен в национальный проект «Семья» и проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой родины» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации. Специальный проект «ЭХО БДФ Южный Урал» реализуется при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторы — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр, соорганизаторы — АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области», Министерство культуры Челябинской области, программа «Территория культуры Росатома».