Сергей Безруков выразил надежду, что фестиваль «ЭХО БДФ» вернется на Южный Урал

По его словам, важно показывать в регионах лучшие спектакли страны

Фестиваль «ЭХО БДФ» в будущем может вернуться В Челябинскую область. Об этом сегодня, 9 февраля, на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля в Челябинске, заявил Сергей Безруков, сообщает корреспондент 1obl.ru.

Фестиваль на Южном Урале уже не впервые. В 2023 году он уже приезжал в Озерск, в этом — расширил географию и на Челябинск.

В целом идея и миссия «ЭХО БДФ» — показывать лучшие спектакли страны не только в Москве и Санкт-Петербурге.

«Идея „Эхо Большого детского фестиваля“ родилась, говоря глобально, для децентрализации культуры. Если все самое лучшее, что было создано для детей в течение года для Большого детского фестиваля, смотрят только Москва и Санкт-Петербург — это несправедливо. И я решил подумать о регионах. Тогда возникла идея этого раскатистого „ЭХО“, которое прокатится по всем регионам и даст возможность все. познакомиться с лучшими представителями по разным направлениям, будь то театр, кино, анимация и книги», — отметил Сергей Безруков.

Также актер отметил, что сейчас заключаются договоры на проведение фестиваля в следующих годах. Так, «ЭХО БДФ» может вернуться в Челябинскую область вновь — организаторы рассматривают такой вариант.

«У нас впереди подписание огромного количества договоров с другими регионами. На Южном Урале сложилось доброе отношение к фестивалю, нас рады видеть. И я убежден, что недалеко подписание следующего договора, по которому мы приедем к вам сюда еще, еще и еще», — добавил артист.

Также народный артист отметил, что с этого года фестиваль стал международным.