Забавный и милый диалог произошел у Сергея Безрукова и юного журналиста Льва на пресс-конференции перед открытием фестиваля «ЭХО БДФ» в Челябинске. Как сообщает корреспондент ИА «Первое областное», мальчик выступил с вопросом, а в итоге получил напутствие от народного артиста.
Все началось с того, что Лев спросил у Сергея Безрукова, чем будет интересен спектакль «Маленький принц» детям, если писал Экзюпери для взрослых. Артист ответил, что в истории есть замечательные персонажи, как Лис, которые учат детей ответственности. После этого Сергей Безруков спросил, есть ли у мальчика домашние животные. Далее приводим их диалог:
— У тебя есть домашние животные?
— Три кошки и одна собака.
— Ты чувствуешь свою ответственность, ты с собакой гуляешь?
— Нет.
— А мы в ответе за тех, кого приручили.
— А я и не приручал, это мама с папой приручили. Изначально это была их собака...
Сергей Безруков посмеялся и сказал Льву, что нужно с детства быть ответственным за своих друзей, в том числе домашних питомцев. Именно поэтому детям и нужно смотреть спектакль и читать книжку Антуана де Сент-Экзюпери. А взрослым это произведение может помочь не потерять своего «маленького принца», который живет глубоко в душе.