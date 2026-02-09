Сергей Безруков пожелал юному челябинцу быть ответственным за своих животных

Разговор о необходимости заботиться о питомцах развернулся перед спектаклем «Маленький принц»

Забавный и милый диалог произошел у Сергея Безрукова и юного журналиста Льва на пресс-конференции перед открытием фестиваля «ЭХО БДФ» в Челябинске. Как сообщает корреспондент ИА «Первое областное», мальчик выступил с вопросом, а в итоге получил напутствие от народного артиста.

Все началось с того, что Лев спросил у Сергея Безрукова, чем будет интересен спектакль «Маленький принц» детям, если писал Экзюпери для взрослых. Артист ответил, что в истории есть замечательные персонажи, как Лис, которые учат детей ответственности. После этого Сергей Безруков спросил, есть ли у мальчика домашние животные. Далее приводим их диалог:

— У тебя есть домашние животные?

— Три кошки и одна собака.

— Ты чувствуешь свою ответственность, ты с собакой гуляешь?

— Нет.

— А мы в ответе за тех, кого приручили.

— А я и не приручал, это мама с папой приручили. Изначально это была их собака...

Сергей Безруков посмеялся и сказал Льву, что нужно с детства быть ответственным за своих друзей, в том числе домашних питомцев. Именно поэтому детям и нужно смотреть спектакль и читать книжку Антуана де Сент-Экзюпери. А взрослым это произведение может помочь не потерять своего «маленького принца», который живет глубоко в душе.