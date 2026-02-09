Сергей Безруков прикоснулся к метеориту и сел за парту Есенина в Челябинске

Актер прилетел на Южный Урал с фестивалем «ЭХО БДФ»

Прилететь в Челябинск и сразу отправиться в музей — такая культурная программа сегодня, 9 февраля, у Сергея Безрукова. Вечером актер откроет фестиваль «ЭХО БДФ», а перед этим он решил познакомиться с выставкой, посвященной 130-летию Сергея Есенина. Вместе с артистом на экспозиции побывал корреспондент 1obl.ru.

Если вы не забыли, Сергей Безруков играл поэта в культовом сериале. Фигура Сергея Есенина знакома и близка артисту, но почему бы не узнать что-то новое во время поездки в Челябинск. Или же посидеть за партой Сергея Есенина. Да-да, Сергей Безруков на выставке «История русской души» в Историческом музее Южного Урала смог присесть на школьную скамью писателя.

Также актер познакомился с новым выставочным проектом «Россия не продается!» — экспозицией каслинского литья. Сергей Безруков обошел витрины и отдельно остановился у скульптуры «Россия» — как раз здесь директор музея Полина Глинских и общественный деятель Ирина Текслер рассказали о фуроре, который произвел Каслинский павильон на международной выставке 1900 года.

«Удивительная история!» — поделился Сергей Безруков.

И — куда же без этого — артист прикоснулся к знаменитому Челябинскому метеориту — одному из главных символов города. Свое восхищение актер выразил словами: «Чудо просто!»

На память Историческому музею Сергей Безруков оставил автограф на диске «Хулиган. Исповедь». А еще пригласил на одноименный спектакль, который состоится в Челябинске 10 марта, литературоведа и исследователя творчества Есенина Алексея Казакова, который принимал участие в открытии выставки в музее.

Напомним, сегодня вечером Сергей Безруков откроет свой фестиваль «ЭХО БДФ» на Южном Урале. Он выступит с музыкальной сказкой «Маленький принц» (6+) под аккомпанемент симфонического оркестра Челябинской области. А завтра спектакль сыграют в Озерске. Продлится фестиваль до 15 февраля.