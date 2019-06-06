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/ С Кентервильским привидением познакомятся юные челябинцы на сцене филармонии

С Кентервильским привидением познакомятся юные челябинцы на сцене филармонии

Концерт поставлен по сказке Оскара Уайльда.
сегодня в 10:08
  |  Культура

С наступлением лета филармония все чаще старается радовать маленьких челябинцев концертами. Многие из них уже полюбились публике. Например, «Кентервильское привидение» — концерт по одноименной сказке Оскара Уайльда.

«Кентервильское привидение» пройдет в цикле сказок народов мира с органом. Режиссером выступит Владимир Солдаткин, а все мелодии исполнит Наталья Александрова. Словесное сопровождение постановке обеспечит Екатерина Зенцова. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской филармонии.

Концерт «Кентервильское привидение» состоится 11 июня в 11:00. Гостей ждут в зале органной и камерной музыки «Родина». Цена билета составляет 200 рублей. Они уже доступны в Городских зрелищных кассах, кассе зала музыки и на сайте филармонии.

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