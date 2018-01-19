/ Мультимедийная выставка «Россия. Моя история» откроется в Челябинске

Создание проекта одобрил губернатор Борис Дубровский.

Познавательная выставка «Россия. Моя история» появится в Челябинске. Мультимедийный проект включает в себя разные экспозиции, посвященные ключевым вехам в истории страны. Губернатор Челябинской области поручил создать рабочую группу, которая займется формированием комплекса. Выставка будет содержать истории из общероссийской и федеральной истории.

Мы начинаем реализацию этого проекта. Необходимо запускать процедуры бюджетирования, оформления документов и начать проектирование. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что проект уже реализован в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Махачкале, Якутске, Казани, Тюмени, Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске и Омске.