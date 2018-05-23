/ Коты и кошки из Северной столицы приедут в картинную галерею Челябинска

Выставка будет действовать все лето.

Петербургские коты и кошки временно поселятся в Картинной галерее Челябинска. Там скоро откроется выставка, посвященная самым царственным домашним животным. Экспозиция будет состоять из картин двух серий — «Русские коты» и «Коты Малевича». Все они созданы одним художником, Юрием Люкшиным. Отличаются техникой выполнения и местоположением котов.

«Русские коты» Люкшина созданы в технике гуаши, темперы и аппликации тканью. Многие из нарисованных персонажей имеют реальных кошачьих прототипов. Эта серия работ была с успехом экспонирована на однодневной выставке в Государственном Эрмитаже в 2001 году. В серии «Коты Малевича» — картины, на которых любимцы человека шествуют по вспаханным полям и заселяют разные интерьеры, созданы на основе крестьянских сцен знаменитого художника-авангардиста. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ОГБУК «Челябинский государственный музей изобразительных искусств».

Выставка начнется 1 июня и будет доступна челябинцам и гостям города до 26 августа. Также организаторы выставки обещают мастер-классы для детей и взрослых.

Адрес картинной галереи: улица Труда, 92А.