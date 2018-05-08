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/ Масштабную панораму о Сталинградской битве выставят в Челябинске в годовщину сражения

Масштабную панораму о Сталинградской битве выставят в Челябинске в годовщину сражения

Площадь полотна больше 100 квадратных метров.
сегодня в 17:50
  |  Культура

Первое художественное произведение, посвященное Сталинградской битве, продемонстрируют в Челябинске в День Победы. Живописную панораму «Героическая оборона Сталинграда» будут выставлять в Театре оперы и балета. Только его холл может вместить изображение размерами 3,1 на 34 метра.

Панораму развернут в пятый раз за 69 лет существования. Событие приурочено к годовщине Сталинградской битвы: советские войска разгромили фашистских захватчиков 75 лет назад. На панораме запечатлено важнейшее событие — вытеснение немцев с Мамаева кургана, которое произошло в сентябре 1942 года.

Для работы над произведением была отобрана целая группа первоклассных художников. Её возглавил Котов Николай Георгиевич — ключевая фигура в истории отечественного панорамно-диорамного искусства. Он был единственным, кто серьезно занимался вопросами технологии таких крупных произведений, целенаправленно ведя теоретические и практические разработки. Панорама писалась в 1948—1949 годах на основе натурных этюдов и консультаций военных специалистов — участников изображенных событий. Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Родимцев, командовавший в Сталинграде легендарной 13-й гвардейской стрелковой дивизией, лично смотрел панораму и высоко оценил правдивость сюжета. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском государственном музее изобразительных искусств.

Панорама хранится в Челябинской картинной галерее. В южноуральской столице ее однажды демонстрировали. Разворачивали масштабную картину также в Риге и дважды в Москве. В XX веке хотели построить отдельное помещение для панорамы, чтобы каждый желающий мог любоваться ей. Сегодня эту идею готовы воплотить в жизнь.

Показ панорамы «Героическая оборона Сталинграда» будет закрытым.

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