В Челябинске снова открыли плавучую платформу для сапсерфинга, чтобы все желающие могли спустить на воду реки Миасс свой сапборд, каяк или катамаран. Конструкция простая — деревянный настил под навесом, где можно подготовить оборудование и пробковый понтон, с которого удобно отплывать. Точка находится у ТК «Набережный», за цирком.
Эту станцию построили в прошлом году. Еще на торжественном открытии новой набережной с Арт-сквером местные любители водного туризма и развлечений попросили губернатора устроить подобную площадку. С террас, сделанных на набережной, спускать суда неудобно — много гуляющих людей, парковка далеко.
Губернатор пошел спортсменам и жителям города навстречу и уже в следующем сезоне станция начала работу. Понтон установили представители челябинской спортшколы № 11 по гребле на байдарках и каноэ вместе с активистами сообществ «Сапборд Урал» и «Урал-каяк». Пользоваться ею можно бесплатно. В ближайшее время здесь откроется прокат сапбордов для всех желающих.
Этим летом силами управления по физической культуре и спорту здесь будут обучать сапборду и каякингу, а также проводить соревнования.
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