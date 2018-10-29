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Историю современной молодежи расскажут в рок-балладах челябинцы

Вырученные во время показа средства направят на благотворительность.
сегодня в 16:03
  |  Культура

Благотворительный рок-мюзикл поставили в Челябинске, чтобы помочь подопечным фонда «Искорка». На их лечение отправится часть денег, вырученных с показа. Организаторы рассказали, что билеты раскупили за несколько дней до премьеры, и 29 октября в зале ожидается аншлаг.

Рок-мюзикл «Останься» — полностью авторская работа. Коллектив организаторов самостоятельно писал сценарий, музыку и тексты песен. Деньги на постановку выиграли на всероссийском молодежном форуме «Таврида» в 2017 году.

Я сама рок-певица, моя команда — рок-группа «Пуаре». Рок — мой любимый жанр музыки, в котором я чувствую себя свободно и уверенно. Однако наш мюзикл относится больше к балладному року. Сюжет спектакля весьма актуален для любого возраста. Он убеждает нас не тратить время впустую и ценить простые вещи, не прикрытые пеленой напыщенности и гламура, как это принято нынче. — рассказала сайту «Первый областной» организатор Анастасия Субчева.

Музыкальное сопровождение обеспечит не только рок-группа «Пуаре», но и симфонический оркестр под руководством Адика Абдурахманова. Актеры — известные творческие челябинцы.

Мой герой — богатый, самовлюблённый, но талантливый музыкант Кирилл. Он наслаждается жизнью и на всё смотрит через призму собственной выгоды. Девушки и друзья Кирилла также пользуются им и его положением. Но жизнь приготовила для моего героя неожиданное испытание. Есть точки пересечения с моим героем. Я понимаю его очень хорошо. — поделился с сайтом «Первый областной» исполнитель главной роли Максим Кобзов.

Организаторы рассказали, что масштабный рок-мюзикл «Останься» хотят показать как можно большему количеству зрителей, а потом активно ищут партнеров и спонсоров для организации гастролей по городам России.

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