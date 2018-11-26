/ Две легендарные оперы покажут челябинцам в декабре

«Царская невеста» и «Мадам Баттерфляй» порадуют зрителей в театре оперы и балета.

Челябинский театр оперы и балета имени М. И. Глинки предлагает зрителям посетить в декабре две легендарные оперы.

1 декабря в 18:00 состоится показ оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста». Она востребована не только в России, но и на сценах зарубежных театров. В этом спектакле дебютируют Александр Сильвестров, Дарья Аброськина, Мария Гуйтар и Борис Оношко. В опере театралов ждут чудесные арии, под мощное оркестровое сопровождение.

16 декабря в 18.00 публика увидит оперу Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй». Настоящее путешествие в Японию, проработанные до мелочей костюмы и декорации, отличная музыка и необычные режиссерские решения — вот что ждет всех, кто посетит этот шедевр.