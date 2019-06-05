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/ Познакомиться с органом и его друзьями приглашает Челябинская филармония

Познакомиться с органом и его друзьями приглашает Челябинская филармония

Для зрителей выступят заслуженные артисты и лауреаты конкурсов.
сегодня в 09:33
  |  Культура

Концерт, в котором ведущая партия отдана органу, пройдет в Челябинской филармонии. Этот музыкальный инструмент, говорят эксперты, передает сразу тысячи голосов, а потому он отлично сочетается с другими струнными и духовыми участниками выступления — виолончелью и саксофоном-сопрано.

Для зрителей выступят заслуженная артистка России Наталья Александрова (виолончель), лауреаты международных конкурсов Лариса Тимшина (орган) и Татьяна Зайцева (саксофон-сопрано). Автор и ведущая концерта «Орган и его друзья» — музыковед, заслуженный работник культуры РФ Лидия Заркина. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской филармонии.

Концерт состоится 7 июня в 11:00 в зале органной и камерной музыки «Родина». Продолжительность мероприятия — 45 минут. Билеты доступны в Городских зрелищных кассах, кассах концертного зала и на сайте филармонии, их цена составляет 200 рублей.

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