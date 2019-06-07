/ Песни из «Русалочки» и «Короля льва» исполнят в Челябинской филармонии

Горожан зовут на концерт музыки из мультфильмов «Дисней».

Песни из любимых детских мультфильмов сыграют музыканты на сцене Челябинской филармонии. Эту музыку создавали для «Русалочки», «Короля льва», «Пиноккио» и других мультипликационных фильмов компании «Дисней».

Музыку исполнил Челябинский камерной хор имени Михальченко. Его художественный руководитель и главный дирижер — лауреат международных конкурсов Ольга Селезнева, хормейстер — Алексей Просеков, партию фортепиано исполнят Лариса Яновская, а ведет концерт Ирина Головина. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской филармонии.

Концерт «Песни из мультфильмов Уолта Диснея» состоится 13 июня в 11:00. Гостей ждут в зале органной и камерной музыки «Родина». Цена билета — 200 рублей.