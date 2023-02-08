На бетонной стене парковки ТРК «Космос» в Челябинске появилось изображение спортсмена Федора Емельяненко. Граффити сделал Тимур Абдуллаев, художник команды Graffiti Crew.
«Рисовал вчера днем с 15:00 до 22:00 на парковке ТРК „Космос“, на работу ушло 12 баллончиков. Снимали видеоурок для моего канала», — рассказал Тимур Абдуллаев корреспонденту Первого областного информагентства.
Работа посвящена финальному бою Емельяненко. Многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам и боевому самбо объявил о завершении карьеры 6 февраля, перед поединком с американцем Райаном Бейдером. Этот спортивный бой Емельяненко проиграл, однако остался верен своему слову и сложил перчатки на ринг в знак прощания. За годы, проведенные на арене, Федор одержал 40 побед. Поражение в финальной схватке стало седьмым в карьере спортсмена.
На новых граффити в ТРК «Космос» написано «Спасибо, Федор!».
«Спасибо, Федор, за победы и вдохновение! Здоровья и тепла тебе!» — от себя лично добавил Тимур Абдуллаев.
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