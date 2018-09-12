/ Режиссеры выступили с инициативой создать фильмы про Челябинск при поддержке властей

Молодые кинематографисты нуждаются в поддержке.

Молодые режиссеры и операторы из Челябинского института культуры не находят возможности для творческой реализации на родине. Об этом во время трансляции рассказал преподаватель учебного заведения. По словам Николая Тележникова, множество талантливых ребят нуждаются в поддержке.

В этом году я выпустил 12 студентов, семеро уже уехали в Москву. На мой взгляд, это неправильно. Должна быть программа поддержки регионального кинематографа. На областном или городском уровне не хватает такой инициативы. Чтобы здесь, у нас, ребята снимали сформулированные послания о Челябинской области, о людях, которые здесь живут. — поделился с сайтом «Первый областной» завкафедрой режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры Николай Тележников.

Подобный опыт уже реализуется в Уфе. Башкирские режиссеры снимают фильмы о родном крае. Финансовую поддержку такой инициативе оказывают местные власти. Такие картины, по словам режиссера Владимира Грамматикова, находят отклик у зрителя.

Отметим, такой вид искусства востребован среди челябинцев. Полные залы на ежегодных кинофестивалях тому подтверждение.