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/ Режиссеры выступили с инициативой создать фильмы про Челябинск при поддержке властей

Режиссеры выступили с инициативой создать фильмы про Челябинск при поддержке властей

Молодые кинематографисты нуждаются в поддержке.
сегодня в 15:46
  |  Культура

Молодые режиссеры и операторы из Челябинского института культуры не находят возможности для творческой реализации на родине. Об этом во время трансляции рассказал преподаватель учебного заведения. По словам Николая Тележникова, множество талантливых ребят нуждаются в поддержке.

В этом году я выпустил 12 студентов, семеро уже уехали в Москву. На мой взгляд, это неправильно. Должна быть программа поддержки регионального кинематографа. На областном или городском уровне не хватает такой инициативы. Чтобы здесь, у нас, ребята снимали сформулированные послания о Челябинской области, о людях, которые здесь живут. — поделился с сайтом «Первый областной» завкафедрой режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры Николай Тележников.

Подобный опыт уже реализуется в Уфе. Башкирские режиссеры снимают фильмы о родном крае. Финансовую поддержку такой инициативе оказывают местные власти. Такие картины, по словам режиссера Владимира Грамматикова, находят отклик у зрителя.

Отметим, такой вид искусства востребован среди челябинцев. Полные залы на ежегодных кинофестивалях тому подтверждение.

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Комментарии

Светлана
16:06, 12.09.2018
Можно было бы составить фильм из рассказов о дворе детства. У нас был замечательный двор на Барбюса 3.С фильмами,концертами и садом.Что рассказать о современном Челябинске?Кроме заводов,смоге и Кировке?

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Режиссеры выступили с инициативой создать фильмы про Челябинск при поддержке властей
сегодня в 15:46
Режиссеры выступили с инициативой создать фильмы про Челябинск при поддержке властей
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