/ «Поиск» Тимура Бекмамбетова представят в Челябинске раньше российской премьеры

Также южноуральские зрители увидят эксклюзивные кадры из продолжения «Вия».

Челябинские киноманы готовятся к показам в рамках международного фестиваля «Предчувствие». Здесь для зрителей подготовлена особая программа. Организаторам удалось собрать в одной программе фильмы, опережающие время. В частности, зрители увидят раньше российской премьеры картину «Поиск».

Мы хотим, чтобы им было интересно. Это стремление отражено и в выборе фильмов. Например, в конкурсной программе мы привозим в Челябинск американскую картину «Поиск». Над ней в качестве продюсера работал Тимур Бекмамбетов. Официальная премьера в России пройдет только 27 сентября. — рассказала сайту «Первый областной» исполнительный директор кинофестиваля «Предчувствие» Ангелина Голикова.

Также в рамках образовательной программы кинофестиваля на Южный Урал приедет продюсер Алексей Петрухин. На мастер-классе для студентов он покажет нарезку из продолжения фильма «Вий». Картина сейчас готовится к премьере.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал, как попасть на показы первого международного кинофестиваля. Для того, чтобы стать гостем «Предчувствия», необходимо зарегистрироваться на сеансы на сайте мероприятия. Такое ограничение введено организаторами для того, чтобы обеспечить всех зрителей комфортными условиями в залах. В кинотеатре имени Пушкина доступно около 300 мест, а в «Знамени» — всего 112.